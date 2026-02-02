Jornada de empates en la tercera fecha del Clausura

Tegucigalpa – La jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras finalizó este domingo 1 de febrero con tres partidos, entre ellos el clásico entre Real España y Motagua, donde se vivió una jornada de empates.

“Frío” 🥶 0-0 en La Paz entre Génesis PN y Choloma más temprano este domingo. #ProcesoDigital pic.twitter.com/6rBHaS1qMC — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 2, 2026

El primero de ellos, entre el Génesis Policía y Choloma, se jugó en el Estadio Roberto Suazo Córdova, en La Paz, este encuentro quedó empatado a cero goles.

Mientras tanto, el clásico entre la Máquina y el Ciclón Azul se disputó en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, en Cortés.

Final en SPS: Real España 2-2 Motagua. Juegazo en el Morazán. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OBjBR3FIGJ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 2, 2026

Este encuentro terminó con un empate a dos goles por bando.

El último partido de la fecha se dio en el Estadio Juan Ramón Brevé, en Olancho, recinto en el que los Potros recibieron a los universitarios.

Es importante resaltar que en los cinco partidos de esta jornada se registraron empates, ya que el juego disputado en La Ceiba entre Vitoria y Marathón terminaron con un cero a cero y el Olimpia con el Juticalpa empataron 1-1. IR