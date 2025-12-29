Jorge Zelaya opina que Tomás Zambrano debe ser el próximo presidente del CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, manifestó este lunes que Tomás Zambrano debería ser el próximo presidente del Congreso Nacional.

“Para mi debería ser Tommy Zambrano. Quien defendió al Partido Nacional contra todos y fue los cuatro años jefe de bancada”, dijo Zelaya a la emisora Radio América.

Comentó que Zambrano tiene una gran trayectoria, es abogado, jefe de la bancada del Partido Nacional y secretario del Congreso Nacional.

Consultado por las opciones de Kilvett Bertrand, manifestó que fue el más votado en las elecciones generales, es un joven con un gran futuro político, pero que debe hacer cola.

Asimismo, fue interrogado por las declaraciones del diputado Carlos Umaña que el Partido Liberal buscará la presidencia del Congreso Nacional, mencionó que desde el retorno a la democracia, institución política que gana las elecciones generales obtiene la titularidad del Poder Legislativo.

Zelaya indicó que cuando José Simón Azcona fue presidente del país (1986-1990), el Partido Nacional tenía la mayoría de diputados, pero que respetó el triunfo y permitió que Carlos Flores fuera presidente del Congreso Nacional.

Incluso recordó que el actual gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional no conspiró para que uno de sus diputados fuera presidente del Congreso Nacional.

“Ahora piden gobierno de integración, cuando ellos ganaron allí no había que hacer gobierno de integración y darles todo, tuvieron la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General”, externó.

También criticó a los liberales de tener pretensiones de buscar la presidencia del Congreso Nacional, pero señaló que no se pueden poner de acuerdo.

Añadió que Salvador Nasralla quiere impulsar a Iroshka lvir como presidenta del Congreso Nacional, pero que hay otras tres facciones que no están de acuerdo.

Por otro lado, fue consultado si hay posibilidades que sea ministro, contestó que quisiera tener un puesto en el gobierno para ayudar a la administración de Asfura. AG