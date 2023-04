Jorge Zelaya anuncia su precandidatura presidencial en el Partido Nacional

Tegucigalpa – En el marco de la proclama de instauración de la plataforma de oposición política denominada «Renovación Azul», diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, manifestó este viernes que el partido tiene que abrirse totalmente a la juventud, a la gente de experiencia y todo el que quiera rescatar el país, “pero no con un partido igual como ha ocurrido en los últimos años”. Anunció además que buscará la Presidencia del país.

“Aquí habemos cuatro precandidatos que estamos con la posibilidad de formar nuestro movimiento, en lo personal vamos a participar en los 298 municipios del país, en los 18 departamentos, en el proceso interno no estamos hablando de participar con la mitad más 1, el 51 %, no, vamos a formar cuadros en todos los departamentos”, afirmó.

Detalló que la actividad desarrollada este día es para exigirle a las autoridades del PN, el proceso de elecciones internas y transparentes. Señaló que hasta ahora están acostumbrados a ver lo que los dirigentes querían, no lo que la voluntad popular del nacionalismo decía.

El actual diputado por el departamento de Francisco Morazán, dijo que “el Partido Nacional debe regresar al poder, la democracia debe prevalecer en Honduras, pero en forma transparente con llegar a los cargos públicos a servir, no a servirnos, no actuar en forma corrupta sino que el país está para que ayudemos a transformarlos”.

En ese sentido, refirió que “el partido tiene que abrirse, no solo a la gente de dinero, no solo los grandes empresarios, no solo los mismos, sino que el partido tiene que abrirse y dar esa posibilidad para que quienes quieran servir desde cargos públicos”.

Según Zelaya, el Partido Nacional es menos malo para gobernar, pero tenemos que cambiar de actitud, “esas cosas que ocurrieron, no pueden seguir ocurriendo y estamos conscientes que hubo algunas cosas que no se hicieron bien y por eso tenemos que actuar con transparencia”, apuntó.

Para el también periodista, al hacer un balance entre la administración actual y la presente, hay una diferencia enorme. «Ahora se ven manifestaciones todos los días, en centros hospitalarios, tomas de carreteras, no hay inversión ni nacional ni extranjera», enumeró al destacar que los gobiernos no pueden estar dando trabajo, sino que facilitar esa generación laboral a las empresas.

Zelaya dijo que «en los próximos meses lanzará su candidatura presidencial y que sea Dios y el nacionalismo el que tome la decisión al final». VC