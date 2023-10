Jorge Martín gana la carrera “sprint” del Gran Premio de Indonesa de MotoGP y es el nuevo líder del mundial

Mandalika (Indonesia) – El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se adjudicó la victoria en la carrera “sprint” del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, disputada el sábado en el circuito de Mandalika, y es el nuevo líder del campeonato del mundo.

Con Martín en el podio de la carrera sprint estuvieron los italianos Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) y Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22).

La victoria de Martín, unida a la octava posición del italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que sólo pudo ser decimotercero en la clasificación oficial, colocaron en “bandeja” la posibilidad de que el madrileño se convirtiese en líder del mundial y no desaprovechó la oportunidad con una laboriosa victoria partiendo desde el sexto puesto.

Martín es el nuevo líder del campeonato con siete puntos de ventaja sobre el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), 328 del primero respecto a 321 del segundo, con Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), tercero con 272 puntos.

“Es un sueño estar liderando el mundial”

“Estoy muy feliz, ya que es un sueño poder estar liderando en este punto del campeonato en el que hemos hecho bastantes carreras, es brutal. Ahora tenemos que seguir con la misma mentalidad en la carrera de mañana, intentar mejorar ‘cositas’, pero tenemos que aprovechar este momento porque estamos siendo rápidos”, ha declarado Martín tras la carrera.

“Llegar es muy complicado y obviamente mantenerse quizás lo sea aún más, pero ahora mismo no pienso en eso. Pienso en disfrutar mañana e intentar ganar otra carrera y, si no, en intentar pelear por el podio. Lo que venga será, pero intentaré sacar el máximo de puntos, aunque la presión no está en mí, yo creo que la presión está en ‘Pecco’, porque tiene la responsabilidad de estar en un equipo oficial y de tener que ganar sí o sí”, ha asegurado convencido el vencedor el sábado en Indonesia.

“Tener una moto más rápida que la del año pasado y encontrarme mejor, conocerla mejor es lo que me está ayudando. Es lo que digo siempre, trabajar en todos los detalles, los mapas, en tonterías, que al final te hacen ir más cómodo y pueden hacerte ser más competitivo”, Ha añadido.