Jorge Lanza afirma que no habrá reducción en tarifa de transporte pese a baja en precio de combustibles

Tegucigalpa – El empresario Jorge Lanza descartó que habrá una reducción en la tarifa del sector transporte urbano tras los reportes de disminución en el pecio de los combustibles.

Manifestó que no hay forma para que los transportistas rebajen el precio de la tarifa recordando que desde abril del 2022 se ha mantenido el precio de 13 lempiras en los buses rapiditos.

Esclareció que el gobierno ha otorgado un alivio a la tarifa por la subida en el precio de los combustibles, por lo que el costo del servicio se ha podido mantener en 13 lempiras.

Aunque remarcó que el gobierno lleva más de tres meses que no paga el alivio financiero para evitar que la tarifa de transporte suba para los hondureños.

Lanza reveló que el gobierno paga siete lempiras por concepto de subsidio por cada unidad de transporte.

Consultado por el aumento en la tarifa del transporte interurbano, contestó que este sector que debe brindar explicaciones a la ciudadanía.

Señaló que desde hace tres años que no se revisa la tarifa de transporte, y que cada seis meses debe revisarse. AG