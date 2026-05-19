Jorge Illescas señala que el Congreso que presidió Redondo cometió delitos y pide sentar precedentes 

Tegucigalpa – El analista político Jorge Illescas se pronunció de forma contundente sobre el reciente citatorio emitido por el Ministerio Público (MP) a los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Yllescas rechazó categóricamente que esta acción legal se trate de una «persecución política», afirmando que, por el contrario, es una demanda que debió interponerse hace mucho tiempo.

De acuerdo con el analista, el Congreso Nacional que presidió Luis Redondo incurrió en graves delitos al nombrar una comisión permanente que calificó de «ilegítima», violentando de forma flagrante la Constitución de la República.

Illescas señaló que las acciones de los señalados no se limitaron únicamente al nombramiento ilegal de la comisión, sino que escalaron a la emisión de decretos que atentaban directamente contra los procesos electorales.

«Fue toda una trama. Esos decretos incluso se los publicaron en el diario oficial La Gaceta, mientras que los decretos de los diputados autoconvocados se negaron a publicarlos. Estamos hablando de delitos claramente tipificados y ojalá que se haga justicia», manifestó de forma enérgica.

El analista restó importancia a los argumentos de defensa de los exintegrantes de la comisión, quienes se han declarado víctimas de una persecución política. «Ellos pueden alegar persecución política; al final, todos los delincuentes alegan lo mismo cuando son llamados por la justicia. Pero la verdad es que aquí se cometió un claro abuso de poder. Querían un boicot para las elecciones porque los de Libre, pretendían quedarse en el poder, pero no les resultó», sentenció.

Para Illescas, el avance de este caso penal es crucial para el futuro democrático e institucional del país, ya que representa una oportunidad única para frenar los excesos de la clase política.

Considera que este proceso debe servir para que los políticos entiendan que sus actos tienen consecuencias legales y que la ley sí se aplica. De lo contrario, advirtió que los abusos desde el poder continuarán de forma impune. LB