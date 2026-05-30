Jorge Daniel Molina lidera la nueva división especializada de la Policía contra extorsión y grupos terroristas

Tegucigalpa – Las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad revelaron que Jorge Daniel Molina lidera la división antiextorsión -adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)- que entra en operaciones desde este viernes 29.05.2026. luego del cierre definitivo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Molina fungirá como director de la división antiextorsión, mientras subcomisionada Sulay Ponce Elvir como subdirectora y Cristian Nolasco como jefe de operaciones.

Otros oficiales que acompañan la división son: Dora Elvira Rivera, Darwin Joel Abelar, Julio Nelson Sierra, Héctor Efraín Godoy y Mario Josué Maradiaga.

El subcomisionado de la Policía, Jorge Daniel Molina Gálvez, liderara la nueva división antiextorsión y grupos terroristas.

El cuerpo de oficiales liderará todos los procesos de investigación en contra de la extorsión y las organizaciones terroristas que dañan a la sociedad hondureña.

Las nuevas autoridades forman parte de una división especializada en combatir la extorsión y las organizaciones terroristas. JS