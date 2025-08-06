Jorge Cálix relata que rindió declaración ante la Didadpol por zafarrancho entre liberales y policías en los bajos del CN

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix denunció este miércoles que fue requerido por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) para que rinda declaración por la represión que sufrió por agentes policiales en los bajos del Congreso Nacional.

Hemos sido requeridos por la DIDADPOL para rendir declaración por la represión de la que fuimos objeto hace una semana en los bajos del congreso.



Me presenté a declarar sin miedo. Sepan que no les tenemos miedo. Y aprovecho a decirle a la cúpula policial que ni se molesten en… pic.twitter.com/l7orfBJ3H3 — Jorge Cálix (@JorgeCalix) August 6, 2025

A través de su cuenta de red social “X”, confirmó que rindió declaración en horas de la tarde de este miércoles en Didadpol para brindar la versión de sus hechos sobre lo acontecido en el incidente entre los liberales y agentes policiales.

“Me presenté a declarar sin miedo. Sepan que no les tenemos miedo. Y aprovecho a decirle a la cúpula policial que ni se molesten en mandar solicitudes de ascenso al Congreso Nacional porque mientras sigan haciéndole caso al Familión y golpeando al pueblo, no se los vamos a aprobar”, posteó.

Cálix afirmó que no le tiene miedo a las acciones que emprenda el oficialismo en su contra como en la oposición política.

La semana pasada, en un plantón que realizaban liberales en los bajos del Congreso Nacional, se confrontaron con agentes policiales y armaron un zafarrancho que provocó que Julia Talbott, y los diputados Jorge Cálix y Mario Segura fueran agredidos. AG