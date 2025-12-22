Mi compromiso con Nasralla es hasta la declaratoria del CNE que todos debemos aceptar nos guste o no: Jorge Cálix

Tegucigalpa – “Hoy repetir elecciones es repetir el discurso de Libre”, afirmó el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix al señalar que no acompaña al presidenciable Salvador Nasralla en su propuesta de repetir los comicios generales en el nivel presidencial.

Cálix, quien se enfrentó a Nasralla en las elecciones internas, dijo que su compromiso con Nasralla es hasta del declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que todos debemos aceptar nos guste o no.

“Yo me comprometí después de las primarias, acepté ese resultado fraudulento, a acompañarlo hasta el final, a trabajar por él hasta el final y el final es con una declaratoria en donde tendríamos todos que reconocer los resultados de la misma, nos guste o no”, aseveró.

Y pese a que las resoluciones de Hall y López no lo han favorecido en el pasado, Cálix dijo que confía en el trabajo de ambas consejeras. “Soy respetuoso de la institucionalidad, porque aunque no me han favorecido algunas veces con sus resoluciones y no las he compartido, no me he dedicado a atacarlas ni a despotricarlas”.

El profesional del derecho afirmó que como demócrata que es, lo que hace es agotar las instancias y punto, “y si las instancias me dan la razón me la dan, si no me la dan simplemente no me la dan no tengo porqué enojarme, estar en el pataleo o darle la razón a Mel o a Libre”, expresó.

Agregó también que aunque proponer una repetición de elecciones se escucha viable debe preguntarse es quién gobernará mientras sucede esto, “allí es donde empiezan los problemas”, dijo al recordar que la Constitución de Honduras apunta hacia el ministro de Gobernación como la autoridad que tome el mando.

(Leer) Nasralla recorta distancia frente a Asfura en un ajustado recuento electoral en Honduras

Ante esa posibilidad, Cálix agregó: “lo que nos han dicho es que van a nombrar a Rixi (Moncada). Entonces va tomar el mando del país, alguien que no sacó ni el 20 % de los votos”, cuestionó.

El parlamentario refirió además que la Ley electoral indica que las elecciones se convocan para dentro de seis meses, de manera que primero tendríamos que tomar la determinación de convocarlas, luego proceder a convocar las mismas, “lo más temprano que podrían celebrarse es entre julio y agosto del próximo año”, estimó. VC