Jorge Cálix propone reforma a las FFAA para que no vuelva ningún “animal como Roosevelt a dirigir las Fuerzas Armadas”

Tegucigalpa – El diputado liberal Jorge Cálix destacó este jueves, tras reunión de bancada, las reformas que planean discutir durante este nuevo Congreso Nacional 2026-2030, entre ellas la Ley de Empleo Parcial y una reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas para que no vuelva ningún “animal como Roosevelt (Hernández) a dirigir las Fuerzas Armadas”.

Detalló que esta reforma requiere de 86 votos y se puede realizar en este nuevo congreso.

“Yo quisiera realizar unas siete reformas a la Constitución incluir esto y otros, por lo que se necesitan 86 votos para hacerlo y si se puede hacer”, indicó.

Afirmó que lo importante es realizar leyes a favor de la población.

Cálix amenazó nuevamente a Marlon Ochoa con darle juicio político por atentar contra la democracia y retardar el proceso electoral.

“Se necesitan 86 votos para reformas constitucionales y atención Marlon, 86 votos para Juicio político”, dijo al enumerar varias de las reformas que planean discutir en el nuevo Congreso.

Señaló que “Marlon Ochoa ha sido una persona que ha cometido delitos contra la democracia y a retardado el proceso electoral con el único objetivo de perjudicar las elecciones”. IR