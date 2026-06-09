Jorge Cálix pide no enfrentar a taxistas tradicionales y conductores de plataformas digitales

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, pidió evitar una confrontación entre los distintos sectores del transporte, al referirse que la discusión sobre los conductores de plataformas digitales debe centrarse en los usuarios y no en una disputa entre gremios.

Sus declaraciones surgen luego que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informara que el presidente Nasry Asfura instruyó devolver los vehículos decomisados y suspender los operativos mientras se busca una solución regulatoria.

Cálix sostuvo que el principal objetivo debe ser garantizar un servicio seguro, accesible y con opciones para la ciudadanía, pues la normativa actual, a su juicio, afecta a personas que utilizan estas plataformas como fuente de ingresos.

El parlamentario señaló que el Estado ha reaccionado tarde ante una realidad que ya se encuentra consolidada en Honduras y en otros países, por lo que consideró necesario avanzar hacia una regulación moderna que permita la convivencia entre los diferentes modelos de transporte.

“No vamos a avalar que le quiten las herramientas de trabajo a un hondureño” manifestó Cálix, al explicar que regularizar este trabajo no debe significar una prohibición.

El diputado reconoció que los taxistas tradicionales tienen reclamos legítimos respecto a la legalidad de las plataformas, por lo que consideró que cualquier reforma debe garantizar igualdad de condiciones para todos los actores del sector.

“Se trata de ponernos del lado de los ciudadanos, del usuario y del trabajo del área”, afirmó. AD