Jorge Calíx pide a toda la oposición hacer un frente por la democracia

Tegucigalpa – Jorge Cálix, candidato a diputado por el departamento de Olancho, pidió hoy a la oposición política hacer un frente por la democracia.

En ese orden, pidió a los cuatro candidatos a la presidencia de Honduras de la oposición, que se sienten y construyan un frente único en defensa de la democracia.

El político ofreció una conferencia de prensa en Tegucigalpa donde reiteró la denuncia de un intento de boicotear el proceso electoral por parte del oficialismo.

Recordó que la estrategia del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha sido atacar a los opositores.

Expuso su caso judicial para la inscripción como diputado y denunció que la estrategia del oficialismo es que no se pueda sesionar en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que no exista una declaratoria.

Recordó que en el pasado este órgano electoral sesionó con dos magistrados, entre ellos la actual candidata presidencial Rixi Moncada.

En ese sentido, pidió al Fiscal General también perseguir a Rixi Moncada, como lo hace actualmente con dos magistrados.

Dijo que no habrá investigación del MP contra Rixi Moncada ya que la estrategia del oficialismo con el Ministerio Público es amedrentar a la oposición e inhabilitarla. PD