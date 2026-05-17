Jorge Cálix llama a consensos para elegir autoridades electorales y descarta diálogo con Libre

Tegucigalpa – El diputado liberal Jorge Cálix participó este fin de semana en el 66 aniversario de Azacualpa, en Santa Bárbara, donde además de acompañar las actividades festivas, se refirió a temas políticos clave como la elección de autoridades electorales, reformas penales y la situación interna de su partido.

– Sobre el futuro político y eventuales candidaturas, Cálix consideró prematuro hablar de aspiraciones presidenciales, al señalar que el país se encuentra en el primer año de gobierno y restan más de tres años para elecciones.

Durante sus declaraciones al medio HCH, Cálix aseguró que hasta el momento no han sido convocados a un diálogo con el partido Libertad y Refundación (Libre), en el marco del proceso de elección de representantes ante los órganos electorales, pero dejó claro que la designación de estos funcionarios requiere de al menos 86 votos en el Congreso Nacional.

“El tema es sencillo: se necesitan 86 votos para elegir a los funcionarios. Habrá que ver quién logra construir esos consensos, porque no todos generan simpatía en todas las bancadas”, explicó, destacando que será clave el trabajo de la comisión encargada de presentar la lista corta de candidatos.

El parlamentario señaló que, una vez se conozcan los nombres propuestos, su bancada definirá una postura, descartando por ahora cualquier inclinación hacia aspirantes específicos.

Reformas penales

Respecto a reformas al Código Penal, manifestó el respaldo del Partido Liberal a iniciativas que fortalezcan la seguridad ciudadana. “Apoyaremos todas las disposiciones encaminadas a brindarle seguridad al pueblo hondureño”, enfatizó.

Sobre el futuro político y eventuales candidaturas, Cálix consideró prematuro hablar de aspiraciones presidenciales, al señalar que el país se encuentra en el primer año de gobierno y restan más de tres años para elecciones. En ese sentido, llamó a enfocar esfuerzos en la reorganización del Partido Liberal, especialmente en zonas rurales donde reconoció debilidades electorales.

“Debemos unir al partido, corregir errores y fortalecer la estructura, sobre todo en el área rural”, expresó, al tiempo que instó a la militancia a trabajar en la capacitación y presencia en mesas electorales.

El jefe de bancada se refirió al desempeño del gobierno, indicando que tras la reciente publicación del presupuesto, se espera mayor agilidad en la ejecución de proyectos. Afirmó que su partido apoyará las acciones positivas, pero también señalará las fallas “de manera responsable y seria”. JS