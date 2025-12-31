Jorge Cálix le dice al Fiscal Zelaya que si quiere defender la democracia que meta preso a Redondo

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix le respondió al Fiscal General Johel Zelaya que si de verdad quiere defender la democracia de Honduras que proceda a meter preso al presidente del Congreso, Luis Redondo.

En esos términos se pronunció el expresidenciable liberal luego que el fiscal Zelaya anunciara el martes que realizará acciones judiciales para esclarecer los hechos ocurridos en el proceso electoral general 2025.

“Si de verdad quiere hacer justicia contra aquellos que atentan contra la voluntad de las mayorías, que espera para meter preso a Redondo”, increpó Cálix.

Detalló que lo ocurrido el 21 de enero de 2022 fue un golpe de estado contra el Poder Legislativo. “Ese día, un tipo que apenas obtuvo 44 votos en una elección, por la fuerza de las patadas usurpó, -y sigue usurpando-, la presidencia del Congreso Nacional”, recordó.

El diputado liberal confrontó al jefe de la Fiscalía: “Si de verdad defiende la democracia, actúe en contra del golpista de Luis Redondo. De lo contrario, es pura persecución política y eso le traerá consecuencias graves a usted en un futuro no muy lejano…”. JS