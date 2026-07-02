Jorge Cálix exige a Marvin Ponce identificar a diputados liberales señalados de pedir sobornos

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, emplazó al asesor presidencial Marvin Ponce a presentar pruebas o retractarse luego que este afirmara que un grupo de diputados liberales solicitan coimas dinero para votar a favor de las reformas eléctricas.

A través de su cuenta en la red social X, Cálix advirtió que, si existe algún legislador involucrado en ese tipo de prácticas, debe ser denunciado con nombre y apellido.

De lo contrario, calificó las acusaciones como «cobardes» y dio un plazo de 24 horas a Ponce para retractarse o pedir disculpas al partido.

El diputado planteó tres opciones al asesor presidencial: revelar los nombres de los supuestos implicados, retractarse públicamente o renunciar.

Ponce pide disculpas, pero mantiene acusación

En respuesta a través de la misma red social, Marvin Ponce ofreció disculpas a la mayoría de los diputados liberales, a quienes dijo respetar políticamente.

Sin embargo, mantuvo sus acusaciones a cinco o seis congresistas de ese instituto político que supuestamente piden dinero para respaldar los cambios a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Ponce afirmó que basa sus declaraciones en «fuentes serias» del Congreso Nacional y agregó cuestionamientos a la conducta de algunos de sus actuales diputados que llamó como “nuevos liberales”. AD