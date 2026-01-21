Jorge Cálix el ungido del PL para presidir el Congreso

Tegucigalpa – El Partido Liberal decidió este miércoles que el diputado Jorge Cálix sea su candidato para que pueda presidir el Congreso Nacional período 2026-2030.

– Cálix dijo que buscará los votos con las “fuerzas democráticas” para lograr la presidencia del Congreso.

Esta resolución se dio luego de una reunión en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en la que los diputados electos votaron a Cálix como su candidato.

Cálix obtuvo la mayoría de votos (24) y venció a los otros candidatos inicialmente propuestos: Marlon Lara (13) y Yury Sabas (4).

Por lo tanto, Cálix competiría contra el aspirante del Partido Nacional y actual jefe de bancada, Tomás Zambrano, para ver quién es el sucesor de Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional.

El diputado Jorge Cálix anunció que buscará los votos con las “fuerzas democráticas” del CN, por lo que aseguró sabrá hacer acuerdos para la gobernabilidad de ese poder del Estado.

Señaló que logrará acuerdos duraderos con las fuerzas políticas para lograr ostentar la presidencia del Parlamento. Agradeció el voto de sus compañeros de bancada.

Los 41 Congresistas del partido Liberal por mayoría han decidido en votación secreta y directa que el ciudadano Jorge Calix será el candidato a la presidencia de el Congreso Nacional. — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) January 21, 2026

Cabe recordar que Jorge Cálix no fue electo como diputado en las elecciones generales ya que participó en las primarias por la candidatura presidencial, pero perdió ante Salvador Nasralla.

Sin embargo, Samuel García que fue reelecto como diputado por el departamento de Olancho, pero renunció a su cargo y los liberales lo sustituyeron con Jorge Cálix. AG