Jorge Cálix denuncia plan de Libre para quedarse en el poder

Tegucigalpa – El partido Libertad y Refundación (Libre) sigue un “Plan para quedarse en el Poder sin importar los resultados del 30N” denunció el diputado opositor Jorge Cálix, que presentó un trabajo sobre lo que hace la dirigencia del oficialismo para manipular el proceso electoral y que les permita seguir al mando de la nación.

-El plan está diseñado para que sin importar los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, Libre siga reteniendo el poder presidencial del país.

Cálix indicó que el coordinador general de Libre, Manuel “Mel” Zelaya, impulsa el plan que contiene tres fases y cuya finalidad es que la agrupación siga en el poder, independiente del voto popular.

El diputado liberal que la primera fase consiste en una ingeniería de legitimidad previa y que consiste un control narrativo con encuestas falsas que le dan a la candidata del oficialismo Rixi Moncada, intimidación, coerción sobre instituciones claves, así como la persecución política de los opositores.

El mero 30 de noviembre (30N), día de las elecciones, Zelaya y Libre aplicarán la etapa 2 conocida como Disrupción táctica del día “E”, que consiste en el control y alteración de la logística, manipulación de la tecnología y anunciar anticipadamente una victoria.

De hecho la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, anunció el fin de semana que al mediodía ya sabrá que es la ganadora de los comicios y al Consejo Nacional Electoral (CNE) no le quedará alternativa de declararla triunfadora.

Cálix detalló que la tercera fase consiste en la gestión postelectoral con respaldo de las instituciones del Estado cooptadas y el posible alineamiento militar.

Indicó el legislador que el libreto de Libre previó a las elecciones tiene al Ministerio Público como un operador que controla las instituciones y elimina la oposición.

Actualmente el MP mantiene un intenso accionar contra varios dirigentes, diputados y alcaldes pertenecientes al Partido Liberal, así como al opositor Partido Nacional.

El día de las elecciones, según el libreto que tiene Libre de acuerdo al denunciante, el objetivo es asegurar el resultado y controlar la narrativa.

Para el día después de las elecciones el guión es generar caos y zozobra para evitar el reconocimiento de resultados adversos, para lo cual disponen de los colectivos, además de boicotear las reuniones del pleno del CNE y bloquear el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Cálix dijo que los antecedentes preceden al plan de Libre de retener el poder, citando el caso de la imposición del fiscal general vía Comisión Permanente del Congreso Nacional, así como la del Procurador general y otros, como la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos. (PD).