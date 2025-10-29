Jorge Cálix cuestiona al Fiscal General por divulgar supuesto audio de consejera del CNE con diputado después de la autoconvocatoria

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix cuestionó este miércoles al Fiscal General, Johel Zelaya, por divulgar un supuesto audio que involucra a la consejera Cossette López con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

A través de su cuenta de red social “X”, criticó el momento en que el Fiscal General divulgó estos audios, que fue un día después de la sesión extraordinaria que realizaron los diputados de oposición.

¡Que irónico! El sobrino de @riximga que pusieron de Fiscal General, tiene esos audios desde hace una semana (y hay que decir que se los dio @MarlonOchoaHN, y él lo explica como los “obtuvo”); pero a pesar de tenerlos hace una semana, los hace públicos justo un día después de la… — Jorge Cálix (@JorgeCalix) October 29, 2025

Expuso que el Fiscal General posee los audios desde hace una semana cuando el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, interpusiera la denuncia en el Ministerio Público.

“A pesar de tenerlos hace una semana, los hace públicos justo un día después de la auto convocatoria que hicimos los diputados de la oposición donde Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, tuvo un rol preponderante, y por eso lo atacan”, posteó.

Cálix indicó que en la actualidad atacan a dos miembros del Partido Nacional, y que tiene la obligación de defenderlos porque la lucha no es de instituciones políticas.

Puntualizó que es una lucha de todos los hondureños en contra de la tiranía y el autoritarismo.

El diputado afirmó que la acción del Fiscal General evidencia la desesperación del oficialismo, pero que no debe bajar la lucha de los hondureños, y seguir siendo valientes y avanzando. AG