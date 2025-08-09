Jorge Cálix cuestiona a Xiomara Castro por respaldar públicamente a Nicolás Maduro ante señalamientos de EEUU

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix criticó a la presidenta Xiomara Castro por respaldar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el señalamiento de Estados Unidos de liderar una estructura del narcotráfico.

A través de su red social “X”, Cálix reprochó que la mandataria hablara en nombre de Honduras para apoyar públicamente a Maduro-

Acusó que Castro, su familia y la presidenciable oficialista Rixi Moncada han defendido a Maduro de los señalamientos de EEUU y cierran los ojos ante la realidad de los venezolanos en su país.

Añadió que millones de venezolanos sufren de la represión y del hambre, por lo tanto, decidan emigrar de su país por una mejor calidad de vida.

“No es cuestión de ataques infundados. Es una realidad que atormenta a los venezolanos y que ustedes pretenden importar a nuestro país pero que no lo vamos a permitir”, posteó el congresista.

Cálix vaticinó que en las elecciones del 30 de noviembre, los hondureños los castigará por ponerse del lado de los “narco dictadores”. AG