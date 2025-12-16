Jorge Cálix cuestiona a la presidenta Castro por no querer reconocer los resultados de las elecciones generales

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix acusó a la presidenta Xiomara Castro de ser golpista y no querer reconocer la voluntad expresada por los hondureños en las elecciones generales del 30 de noviembre.

En las primeras horas de este martes, la presidenta Xiomara Castro convocó a los colectivos y militancia del Partido Libertad y Refundación (Libre) a movilizarse de manera pacífica en la ciudad de Tegucigalpa.

Cálix posteó que nadie le dará un golpe al gobierno de Castro, y que Libre ya recibió su castigo el 30 de noviembre en las urnas al no superar el 20 % en los resultados electorales.

Recordó que la mandataria hondureña ejecutó un golpe al Poder Legislativo en enero de 2022.

“Es usted una golpista más, que como toda golpista, no quiere reconocer la voluntad popular expresada en las urnas y que de manera contundente los quiere fuera de casa presidencial”, reprochó.

El diputad advirtió a Castro que “no juegue con fuego” y no intente evitar que el nuevo presidente del país asuma en 27 de enero de 2026. AG