Jorge Cálix confirma que él gestionó transferencia de L.100 mil para todos los diputados de la bancada liberal

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix reveló este miércoles que fue él quien gestionó que se transfirieran 100 mil lempiras de fondos de Casa Presidencial a la congresista Iroshka Elvir, así como para los demás miembros de la bancada.

– El suplente Josué Colindres se mostró indignado porque el jefe de bancada liberal lo expuso al divulgar chat entre ambos.

– Cálix incluso adelantó que pedirá canastas al gobierno mediante Banasupro u otra nstitución para el Día de la Madre.

Más temprano, la legisladora denunció que recibió una transferencia de 100 mil lempiras de parte del gobierno sin que ella lo hubiese solicitado.

“Yo hice una solicitud como jefe de bancada para todos los diputados de mi partido, que ella venga, diga y se sorprenda que no sabía nada, yo tengo los mensajes del suplente de ella (Josué Colindres), que estaba preguntando si era para unos pocos”, dijo al canal HCH.

Declaró que él como jefe de bancada ha hecho y seguirá haciendo miles de solicitudes de ayuda al gobierno para ayudar a toda la bancada liberal.

Incluso avizoró que pedirá canastas al gobierno mediante la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) u otra institución para el Día de la Madre.

Contó que el suplente de Iroshka Elvir le preguntó si esta transferencia era para todos los diputados liberales o eran selectivos, pero que como jefe de bancada tiene que atender las necesidades para esta institución política y que los fondos son liquidables y deben responder por sus actos.

(LEER): Iroshka Elvir denuncia depósito malicioso a su cuenta de L.100 mil desde Casa de Gobierno

Cálix indicó que todos los diputados tienen que cumplir obligaciones, si un diputado liberal no lo quiere recibir que no lo agarre.

El diputado Josué Colindres reaccionó molesto por las aseveraciones de Jorge Cálix al exponerlo públicamente divulgando chat entre ambos.

Se defendió asegurando que nunca ha pedido dinero para Elvir y que personalmente sí ha recibido los recursos en mención. JS