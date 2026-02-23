Jorge Cálix condiciona apoyo liberal a Ley de Reactivación Económica y exige comisión de vigilancia

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, advirtió que su partido no respaldará el dictamen de la Ley de Reactivación Económica si no se incorporan varias observaciones planteadas por su bancada.

– Se prevé que esta semana se aprueba la Ley de Reactivación Económica.

Cálix explicó que los liberales están dispuestos a apoyar todo aquello que represente un beneficio real para el país, pero dejó claro que existen puntos dentro del proyecto que generan preocupación.

“Nosotros vamos a apoyar lo que le favorezca al país; hay cosas de la ley que nos parecen que están bien; yo les he pedido que pongamos una comisión de vigilancia, porque también puede prestarse para cosas indebidas”, expresó el parlamentario.

Entre los aspectos que contempla la iniciativa se encuentra la reducción del aparato gubernamental, mediante el cierre o fusión de varias instituciones del Estado. Asimismo, el proyecto propone facultar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que pueda conciliar demandas laborales y establece la prohibición de embargos al Tesoro Nacional por este tipo de procesos, entre otros puntos.

Sobre el papel de la PGR, Cálix señaló que actualmente la institución no tiene la capacidad efectiva para conciliar, lo que —a su juicio— provoca mayores costos para el Estado.

“La Procuraduría no tiene la capacidad de conciliar; lo que el Estado termina pagando en salarios caídos es solo por no poder conciliar. Esa es la autorización para que el procurador pueda conciliar y decir, por ejemplo: ‘Ya me ganaron en primera instancia, páguenle a este empleado’, y con eso el Estado se ahorraría cualquier cantidad de millones de lempiras”, manifestó.

El congresista reiteró que la bancada liberal no se opondrá por oponerse, pero insistió en la necesidad de establecer mecanismos de control y supervisión dentro de la ley, como una comisión de vigilancia, para evitar posibles abusos o irregularidades en su aplicación.

Finalmente, enfatizó que el respaldo del Partido Liberal dependerá de que se atiendan sus propuestas y se garantice que la normativa realmente contribuya a la estabilidad económica y al fortalecimiento institucional de Honduras. LB