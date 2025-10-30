Jorge Cálix atribuye y desgrana de donde viene la conspiración electoral

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix señaló este miércoles que la conspiración electoral proviene del coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Olancho.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que el coordinador de Libre de Olancho se reúne con narcos a negociar dinero, la mitad para su campaña y la otra mitad para el comandante.

Añadió que la conspiración también procede de su coordinadora de Copán que saquea el Estado para financiar las actividades políticas de su candidatura.

La conspiración evidente es la de su coordinador de Olancho que se reúne con narcos a negociar dinero, la mitad para su campaña y la otra mitad para el comandante.



La conspiración es la de su coordinadora de Copán que saquea el estado para financiar las actividades políticas de… https://t.co/UXIBuonlub — Jorge Cálix (@JorgeCalix) October 29, 2025

Igualmente, indicó que la conspiración también procede de la persona que coordina el Estado Mayor Conjunto, que quiere contar votos y despojar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de sus facultades.

Señaló que conspiración es también la del consejero Marlon Ochoa al querer alterar los dispositivos biométricos y entorpecer la labor del CNE.

Cálix también enfatizó que conspiración es la que hace el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de impedir las sesiones legislativas para querer instalar la figura de la comisión permanente.

“La conspiración la hacen ustedes que saben que van a perder y están desesperados usando al Ministerio Público porque saben que el 30 de noviembre se van”, posteó.

Finalmente, concluyó que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, son defensores de la democracia hondureña que no están solos. AG