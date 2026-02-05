Jorge Cálix afirma que los diputados reelectos de Libre utilizaron fondos del Estado y que deberían ser investigados

Tegucigalpa – El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, afirmó este jueves que los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) gestionaron fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Gobernación y el Congreso Nacional.

Manifestó a periodistas que los legisladores de Libre reelectos gestionaron fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras instituciones del Estado similar al caso de la diputada Isis Cuéllar, por lo que deberían ser investigados.

“Que solo vayan a agarrar a Isis (Cuéllar) y solo agarren a (José Carlos) Cardona, cuando hay otros exministros y diputados actuales y exdiputados que lapidaron dinero también es injusto, espero que los metan a todos en el mismo costal y se haga justicia”, declaró Cálix.

Sobre las declaraciones del exministro Cardona ya es de conocimiento público, y que en el período de Luis Redondo Congreso Nacional hubo un derroche de dinero.

Exigió que la investigación abarque a todos los congresistas implicados y se les respeten sus derechos.

“Nosotros no queremos venganza, pero no queremos impunidad, queremos que se haga justicia, quien agarra un peso del Estado que pague”, exclamó.

Cálix sostuvo que el problema en el caso de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona fue que utilizaron fondos del Estado para beneficios personales y campaña política de Libre. AG