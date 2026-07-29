Joprodeh y Asopodehu reprochan “silencio” de comisionada Blanca Izaguirre en caso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), reprocharon hoy el “silencio” de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre en caso que derivó en un requerimiento fiscal en contra del general en condición de retiro Roosevelt Hernández.

“Creemos que no es correcto que la comisionada se llame el silencio”, dijo la directora ejecutiva de Asopodehu, Dina Meza, quien se presentó hoy a las instalaciones del Conadeh para exigir que el ente defensor de derechos humanos actué de inmediato en el caso en contra Roosevelt Hernández.

En ese contexto, Meza dijo que la Ley Orgánica del Conadeh manda a que actué en este tipo de solicitudes.

La defensora de derechos humanos pidió al Conadeh que verifique el estado del expediente actual del caso del general Hernández.

Asimismo, solicitó emitir un informe público sobre el mismo con el objetivo que la población esté informada sobre este caso.

En la misma línea se pronunció el presidente JOPRODEH, Jorge Jiménez, quien dijo que la Comisionada Blanca Izaguirre derivó en un subalterno la recepción del documento emitido entre las dos instituciones defensoras de derechos humanos en el que exigen la actuación del Conadeh.

Refirió que esta historia se repite ya que en el pasado que también han presentado manifestaciones o denuncias ante el Conadeh nunca han sido atendidos por la titular de la institución.

Aseveró que las actuaciones del Conadeh han sido incorrectas, y que deben tener más presiones para lograr acciones concretas.

En 2025 las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Roosevelt Hernández puso en marcha una campaña de desprestigio y criminalización del ejercicio periodístico con el fin de amedrentar a los medios de comunicación y periodistas críticos, y así imponer un clima de miedo y censura.

El 26 de mayo de 2025 en un artículo en el medio oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) Digital se tildó de “sicarios de la verdad” de la verdad a los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCN

El 15 de septiembre de 2025, en una entrevista dada a la prensa, Roosevelt Hernández al responder sobre la crisis en el proceso electoral, le contestó hostilmente al periodista Adán López de Radio Cadena Voces relacionándolo con el crimen organizado.

Luego, en la edición 252-2025 del 6 de noviembre, el periódico digital militar reprodujo una entrevista de Roosevelt Hernández titulando en su portada: “El jefe del Estado Mayor Conjunto acusa a empresario y confirma sanciones internas en las FFAA”. Tal encabezado tenía el antetítulo “Orquestaron una campaña pública”.

El militar acusó al presidente del Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, de estar detrás de una campaña contra el ente castrense por negocios relacionados en el Instituto de Previsión Militar (IPM).

Con base en lo anterior Joprodeh y Asopodehu solicitaron una mayor diligencia del Conadeh en el caso para que se actué en contra del general en condición de retiro. (RO)