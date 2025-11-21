Alerta por eventos que amenazan el proceso electoral

Tegucigalpa – La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), emitieron hoy una alerta por una serie de eventos que amenazan el proceso electoral.

Las dos organizaciones expusieron que son elementos de análisis: la acción judicial contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y descrédito contra el Consejo Nacional Electoral (CNE); incremento de violencia política; activación de colectivos de Libertad y Refundación; hostigamiento, persecución y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación; y el estado de excepción.

En ese orden, las organizaciones exponen una serie de inquietudes y de recomendaciones.

A Continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de Joprodeh y Asopodehu: