JOPRODEH y ASOPODEHU demandan acciones inmediatas al MP ante violencia estatal

Tegucigalpa – Las organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU, a través de un comunicado, demandaron la actuación inmediata de la Fiscalía de Protección del Ministerio Público, la cual ya debe de actuar de oficio para la deducción de responsabilidades a los funcionarios que están convirtiendo al país en una selva de arbitrariedades, donde hay consorcio para delinquir y usar el aparato estatal como forma de sometimiento de quienes demandan el respeto de derechos conquistados en las calles.

En la actualidad la persecución, el hostigamiento e intimidación por medio de las autoridades civiles, policiales, militares y grupos radicales de choque, colocan en una situación de vulnerabilidad e indefensión a toda aquella persona que acuda a la protesta social para exigir respuesta del Estado ante la falta de respuesta, señala el escrito.

Agrega que las organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU hemos permanecido en el monitoreo y acompañamiento de los actos denunciados y constatado la intolerancia de funcionarios estatales y el consentimiento de estos para la actuación de los grupos de choque, lo que consideran un acto descarado de violación a los convenios y tratados internacionales en materia de libertad sindical.

Así como muestra de intolerancia y violencia estatal para contrarrestar la conflictividad social.

El Estado de Honduras será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los primeros días del mes de noviembre, en lo relacionado al cumplimiento de las recomendaciones que esta instancia a dado ante diferentes violaciones a los derechos fundamentales en todas sus generaciones, y lo que se observa es una involución de respeto a estos derechos, lo que expondrá al país de forma deshonrosa ante el mundo, apunta el comunicado. IR