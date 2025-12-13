Joprodeh y Asopodehu alertan sobre funestos preparativos para romper el orden constitucional

Tegucigalpa – La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), alertaron hoy sobre funestos preparativos para romper el orden constitucional.

En ese orden, advirtieron de acciones coordinadas de actores políticos para la desestabilización institucional y evitar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre el candidato ganador en las elecciones del 30 de noviembre de 2025.

Las dos organizaciones expusieron una serie de temas para reflexionar.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de las dos organizaciones de sociedad civil: