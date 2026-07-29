Joprodeh respalda requerimiento fiscal contra general Roosevelt y pide ampliar acciones por ataques a la prensa

Tegucigalpa – El representante de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez, reaccionó este miércoles al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, señalando que la acción confirma las denuncias previas realizadas por organizaciones de derechos humanos.

– Exigió que se presente otra acusación para el general Roosevelt Hernández por traición a la patria por pretender atentar contra el sistema democrático de Honduras.

Jiménez manifestó que tanto Joprodeh como otras organizaciones –Asopodehu– ya tenían conocimiento de la existencia del requerimiento fiscal, el cual aseguró solo estaba pendiente de formalizarse. “Hoy se comprueba y reafirma que la información que manejábamos era verídica. Era cuestión de tiempo para que el Ministerio Público actuara”, declaró.

El defensor de derechos humanos expresó su satisfacción por la actuación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales, y confió en que el proceso judicial se desarrolle de manera pública y con participación de las víctimas.

Asimismo, hizo un llamado directo al general Hernández para que “deje la prepotencia” y cese las amenazas contra periodistas. Jiménez denunció que, incluso recientemente, el exjerarca militar habría continuado con este tipo de conductas contra comunicadores como Rodrigo Wong Arévalo.

“Debe someterse a un proceso judicial como corresponde. La justicia tarde o temprano llega para quienes violentan la libertad de expresión y la democracia”, subrayó.

El representante de Joprodeh consideró que este requerimiento fiscal debería ser solo el inicio de otras acciones legales, al sostener que existen más hechos que deben ser investigados, incluyendo posibles delitos contra el orden democrático.

En relación con las declaraciones del propio Hernández, quien habría intentado individualizar responsabilidades en un caso específico, Jiménez señaló que las acciones denunciadas no fueron aisladas, sino parte de una conducta sistemática contra varios periodistas que figuran en el requerimiento.

“El hecho criminal no fue contra una sola persona. Hay múltiples periodistas afectados, y lo que hemos visto es una conducta reiterada. Incluso sus propias declaraciones recientes pueden convertirse en pruebas dentro del proceso”, indicó.

En ese sentido, adelantó que solicitarán al Ministerio Público que se incorporen como evidencia nuevas declaraciones del general, al considerar que podrían demostrar la sistematicidad de los ataques.

Jiménez también confirmó que acompañarán a las víctimas durante todo el proceso judicial y que se trasladarían al juzgado correspondiente para verificar la formalización del requerimiento fiscal ante la presunta comisión de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, dirigidos específicamente contra miembros del gremio periodístico.

Por otra parte, reveló que la denuncia incluye a varios periodistas, entre ellos Renato Álvarez, Adán Castelar, Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra y otros representantes del gremio periodístico, quienes —citó— fueron objeto de publicaciones que promovían el odio en su contra.

El defensor señaló que la presentación del requerimiento fiscal responde también a la presión ejercida por medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. “Si no hubiera existido esa presión, difícilmente se habría actuado contra un exjefe del Estado Mayor Conjunto”, concluyó el dirigente de sociedad civil. JS