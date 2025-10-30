Johnny Depp dona 65,000 dólares a Centro Musical de localidad española arrasada por riadas

Valencia (España) – El actor estadounidense Johnny Depp donó 65,000 dólares al Centre Instructiu i Musical (CIM) de la localidad valenciana de Massanassa (este), que fue arrasado por las inundaciones que sufrió el este de España en 2024, dinero que usará para acondicionar un nuevo local como sede.

Así lo contó a EFE su presidente, Jesús Mateo, quien recordó que su sede fue «totalmente destruida». «Nos destrozó absolutamente, lo perdimos todo: sede, archivos, instrumentos…» y señaló que la donación ha llegado «un poco por casualidad».

El 29 de octubre de 2024, un fuerte temporal (dana) provocó graves inundaciones, sobre todo en la provincia de Valencia, donde murieron 229 personas, y además hubo cuantiosísimos daños materiales en infraestructuras, negocios, viviendas particulares y en la industria y la agricultura.

Mateo relata que el informático que les llevaba la escuela y la banda de música se imaginó cómo les había afectado la dana porque estaban en un sótano y se ofreció a intentar tramitar una ayuda porque estaba en contacto con la Fundación de Johnny Depp; y «así empezó el tema», dice.

Explicó que para hacer la petición les requirieron mucha documentación, que fueron entregando, y al final es una empresa de Estados Unidos la que tramita todas las donaciones.

«Ayer mismo -por este miércoles- me llama y me dice que le han confirmado que tramitaban ya la transferencia, aunque nos han dicho que por lo menos puede tardar unos quince días», reveló.

Según Mateo, ahora ensayan en el patio de butacas del auditorio municipal, «también afectado y sin butacas», y la escuela está provisionalmente en la parte superior de la iglesia.

«Con las donaciones que hemos ido recaudando pudimos comprar un local para la sede y necesitamos el dinero para acondicionarla, porque hay que insonorizarla y adaptarla y eso cuesta mucho dinero», subraya, de modo que la donación de Depp ayudará.

El Centre Instructiu i Musical recuerda en su cuenta de Instagram que tres días después de las inundaciones, durante una visita a España, el actor estadounidense ya mostró su apoyo a los afectados y destacó «la resistencia y la fuerza del pueblo español».

En su visita al Festival de Cine de San Sebastián, el actor insistió en ello y dijo: «Todo nuestro corazón está con el pueblo de España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de alguna manera», concluyó el protagonista de la saga de películas ‘Piratas del Caribe’. EFE