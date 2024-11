John Thune, nuevo líder republicano en el Senado tras 18 años al mando de Mitch McConnell

Washington – El senador John Thune, de Dakota del Sur, resultó este miércoles elegido como nuevo líder de los republicanos en el Senado de Estados Unidos después de que Mitch McConnell decidiera dejar el cargo tras 18 años al mando.

Thune, de 63 años, ya era el ‘número dos’ de los republicanos en la Cámara Alta y salió elegido en una segunda votación interna con 29 votos a favor frente a los 24 de su rival, el senador de Texas, John Cornyn.

En la primera ronda de votación los miembros del partido habían descartado al senador de Florida, Rick Scott, favorito del ala más conservadora.

Pese a que el presidente electo, Donald Trump, no había expresado públicamente su apoyo por ninguno de los tres candidatos, algunos medios, como el The New York Times, publicaron que “algunos de sus aliados más cercanos” lo estaban asesorando que impidiera que Thune se convirtiera en el líder por ser un miembro del ‘establishment’ republicano.

Aun así, el nuevo líder de la mayoría de los republicanos publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que los republicanos “están unidos tras la agenda de Trump”.

La elección del nuevo líder en el Senado cobra todavía más importancia porque los republicanos han recuperado, tras la elecciones del pasado 5 de noviembre, el control del Senado, una pieza clave para que Trump pueda desarrollar su agenda.

Así, el senador de Dakota del Sur sucederá a Mitch McConnell, de 82 años, que lideró a los republicanos en la Cámara Alta desde 2007 y se ha convertido en el líder del Senado que más tiempo lleva en el cargo en la historia de EEUU. EFE