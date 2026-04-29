John Terry, leyenda del Chelsea, se posiciona contra los inmigrantes en Inglaterra

Londres – John Terry, una de las mayores leyendas de la historia del Chelsea, se posicionó en contra de que los inmigrantes que residen en el Reino Unido puedan recibir ayudas económicas y a favor de que este dinero se utilice para reducir los impuestos de los británicos.

El exfutbolista del Chelsea y de la selección inglesa respondió con un «100 %» a una publicación de Rupert Lowe, político del partido de derechas Restore Britain en la que pedía que no se permitiera a los extranjeros acceder a ayudas y que se expulse a aquellos que no puedan «sostenerse económicamente».

«Utilicen estos miles de millones ahorrados para reducir los impuestos de los hombres y mujeres británicos que mantienen esta economía. Restore Britain hará exactamente eso, poner a nuestra gente primero. Finalmente», añadió Lowe en su publicación, que también fue comentada por Dennis Wise, quien también fue capitán del Chelsea.

No es la primera vez que Terry se posiciona a favor de Lowe y hace un mes respondió con varios emoticonos de aplausos y una bandera de Inglaterra a una publicación del político insistiendo en la necesidad de prohibir el burka en el país.

Terry, que jugó casi 500 partidos con el Chelsea y 79 con la selección inglesa, fue el capitán de los ‘Three Lions’ entre 2006 y 2011 cuando fue acusado de insultar de forma racista a Anton Ferdinand. La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) le declaró culpable de usar lenguaje y/o comportamiento abusivo que incluyó referencias a la raza y recibió una sanción de cuatro partidos y 220,000 libras de multa.

En los últimos años, Terry ha probado como entrenador, sin mucha suerte. EFE