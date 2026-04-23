John Prevost, hermano del papa León XIV, afirma que el pontífice no planea viajar a EEUU

Washington – John Prevost, hermano del papa León XIV, negó los reportes de una supuesta cancelación de un viaje del santo padre a su natal Estados Unidos, en medio de las diferencias con el presidente de ese país, Donald Trump, y afirmó que, de momento, el pontífice no tiene planeado visitar EE.UU.

«Creo que hay algo que debe quedar claro, en el momento en que un presentador de noticias anuncia que el papa había cancelado un viaje a los Estados Unidos. Eso no es cierto», dijo en una entrevista este miércoles a la cadena NBC en Chicago, ciudad en la que nacieron y crecieron los Prevost.

Insistió en que «en ningún momento el papa estuvo planeando un viaje a los Estados Unidos para este año».

El maestro jubilado, un año mayor que el primer papa estadounidense de la historia, comentó sobre la polémica entre Trump y su hermano, al que el mandatario estadounidense criticó por ser «terrible en política exterior», luego de que este cuestionara la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Teherán.

Trump ha recibido críticas, incluso de su base republicana, por su confrontación con el papa y por una publicación generada con IA, que luego borró, donde aparecía vestido a la manera de Jesús, sanando a un enfermo.

León XIV contestó no tenía «miedo» de la Administración Trump y luego afirmó que no tenía interés en seguir con el debate.

El hermano del papa coincidió en que el santo padre, que el próximo mayo cumplirá un año de pontificado, solo se apega a las enseñanzas de la Iglesia católica.

«Mi hermano habla en favor de la paz, de la paz y la igualdad para todas las personas. Eso es todo lo que dice. No desea entrar en debates ni discutir sobre el asunto, ese es su mensaje para el mundo», advirtió.

John Prevost también comentó sobre su cercana relación con su hermano, quien según contó, le llama con frecuencia, incluso desde sus viajes oficiales como el que acaba de terminar por África.

«Sigue llamando, aunque no siempre sé con certeza a qué hora lo hará debido a la diferencia horaria», dijo el jubilado, que vive en el sur de Chicago, en el mismo barrio donde creció con el papa y su otro hermano, Louis Prevost, al que Trump ha elogiado varias veces y del que dice es su simpatizante.

También reveló que León XIV sigue recibiendo muchos regalos, entre ellos cientos de Peeps, una popular marca de malvaviscos que le gusta al excardenal, tradicional en las celebraciones de la Pascua en Estados Unidos.

«En el apartamento que ocupaba tenía dos armarios repletos de Peeps, así que, efectivamente, sigue recibiendo cosas. Por lo tanto, amigos: en lo que respecta a los Peeps, ya tiene suficientes. Él considera que tiene la cantidad necesaria para que le duren hasta la próxima Pascua», bromeó. JS