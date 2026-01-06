Johel Zelaya merece juicio político: vicepresidenta electa

Tegucigalpa– Hemos visto la instrumentalización de la justicia y pese a que todos nos sometimos a las mismas reglas del juego, han querido instalar un discurso de fraude electoral, avalado por el fiscal general, sostuvo la vicepresidenta electa de Honduras, María Antonieta Mejía, quien no descartó un proceso de juicio político.

Recordó que las consejeras del CNE han sido amenazadas durante todo el proceso electoral y que no le extrañaría que se quisieran realizar acciones fiscales contra ellas (Ana Paola Hall y Cossette López), quienes defendieron el proceso democrático con contundencia, avaló.

A su juicio, no es lejano que las acciones contra las consejeras y contra la institucionalidad, generen la posibilidad de que el nuevo Congreso Nacional considere instalar un juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya.

El MP emitió un comunicado, tras la declaratoria electoral, reafirmando activar acciones relacionadas a presuntos delitos electorales.

La vicepresidenta reafirmó que durante la administración del nuevo presidente electo, Nasry Asfura, los poderes del Estado funcionarán con independencia para guardar el equilibrio y el sistema de pesos y contrapesos.

La vicepresidenta electa, brindó su declaración en el foro televisivo Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez. (IR)