Johel Zelaya dice toma el juicio político con tranquilidad y serenidad, “no tengo miedo”

Tegucigalpa – El Fiscal General suspendido, Johel Antonio Zelaya, confirmó este lunes que recibió la notificación de la aplicación de juicio político en su contra en el Congreso Nacional.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que ha reaccionado al juicio político con serenidad y la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley.

Adelantó que comparecerá ante el pleno del Congreso Nacional cuando decida convocarlo para aclarar la denuncia en su contra y listo para “exponer la verdad”.

(LEER): CN admite denuncia de juicio político y suspende del cargo al fiscal Johel Zelaya

Zelaya afirmó que siempre ha actuado en su cargo con objetividad y respeto al marco legal.

Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley. En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente… — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) March 24, 2026

“No deja de llamarme la atención que, en medio de tantas diferencias, hoy exista un acuerdo tan amplio. Quizá eso refleja que cuando se actúa con firmeza, se incomoda más de lo esperado”, posteó.

Finalmente, reflexionó que no tiene miedo; sino que fe, principios y el compromiso de seguir adelante con dignidad y lealtad.

Posteriormente, afirmó al noticiero TN5 que nunca será instrumento de un partido político y que no permitiría que una institución utilice al Ministerio Público para quedarse en el poder.

Incluso afirmó que si su padre estuviera implicado en actos ilícitos y él fuera Fiscal General, presentaría requerimiento fiscal para dar un ejemplo a sus hijos.

Reaccionó a la suspensión de su cargo en el Congreso Nacional como un tema político en la actual coyuntura,negando que haya cometido un delito y que va a demostrarlo en este poder del Estado.

Zelaya confirmó que le solicitaron que renunciara a su cargo de Fiscal General cuando hubo cambio de gobierno, pero que tiene un plan «A» y «B» si es destituido o no de su cargo.

Definió a su fiscal adjunto Marcio Cabañas como un buen profesional con una carrera de largos años como fiscal y le deseó lo mejor en este período de interinato.

Exigió al Congreso Nacional que le muestre las pruebas para poder defenderse, y solicitó que la audiencia sea pública con varios medios de comunicación transmitiendo.

También reveló que ya conoce quien puede ser su sustituto como Fiscal General si se declara con lugar la aplicación del juicio político.

Reveló que el fiscal Pablo Theodore es la propuesta del Partido Nacional para sustituirlo como Fiscal General. AG