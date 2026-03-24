Johel Zelaya denuncia amenazas a muerte de Mara MS-13

Tegucigalpa – El suspendido Fiscal General de la República, Johel Zelaya, denunció hoy amenazas a muerte de parte de Mara MS-13.

– Johel Zelaya recibió la oferta de un alto funcionario de renunciar a su cargo antes de ser sometido a juicio político, reveló.

– Adelantó que va a acudir a instancias internacionales para que se respeten los debidos procesos.

“Me ha llegado información de amenazas de la MS contra mi persona, para atentar contra mi vida”, declaró en una entrevista con la capitalina Radio América.

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Detalló que esas amenazas iniciaron hace unos 15 días atrás.

“Quiero dejarlo claro, hay amenazas de la MS contra mi persona”, acentuó.

Sobre el juicio político, dijo que es un tema meramente político y anunció que solicitará se cumpla la ley y se le otorgue un plazo de 30 días para presentarse ante el pleno del Congreso Nacional y poder defenderse de todas las acusaciones.

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En ese sentido, consideró inaudito que solo se estén dando 16 horas para poder defenderse.

Explicó que fue suspendido y no puede solicitar información al Ministerio Público, por lo que 16 horas son insuficientes para reunir la documentación necesaria para defenderse de las acusaciones.

Sobre los señalamientos de estar coludido con el Partido Libertad y Refundación (Libre) dijo que durante su gestión se presentaron requerimientos fiscales en contra de personas de los diferentes partidos políticos del país.

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El Juicio Político consta de dos etapas, la investigativa que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine y la de discusión y votación, que durará hasta cinco días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial.

En ese orden, Zelaya fue citado este martes a las 2:00 de la tarde para comparecer ante el pleno del Congreso Nacional, tiempo que es insuficiente, dijo.

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Expuso que durante su gestión fue objeto de varias presiones, pero que no cedió y hoy se va con “la frente en alto”.

Consultado sobre el “narcovideo” en el que aparece Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, Zelaya defendió que son videos que sucedieron 12 años de ser públicos y en los mismos no se observa ningún tipo de transacción, por lo que el Ministerio Público no cuenta con mayores recursos para presentar un requerimiento.

Adelantó que va a acudir a instancias internacionales para que se respeten los debidos procesos.

Resumió que el juicio político es meramente un asunto político y que “hoy me voy con la frente en alto”.

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Advirtió que un alto funcionario del actual Gobierno le planteó la opción de renunciar a su cargo antes de ser sometido a un juicio político.

También fue advertido de juicios políticos en contra del Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán y contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando.

“Me voy con los mismos amigos que siempre tuve”, defendió sobre la consulta si se va del Ministerio Público con amigos o enemigos. (RO)