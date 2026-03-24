Johel Zelaya deberá explicar presunta manipulación electoral, omisiones graves y uso político del MP en su juicio político

Tegucigalpa- La denuncia que dio paso a la admisión del juicio político y la suspensión del fiscal general Johel Zelaya revela un conjunto de señalamientos por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incompetencia y uso indebido del Ministerio Público en el contexto del proceso electoral 2025.

–A las 2 de la tarde será la audiencia pública en el Congreso Nacional, donde Zelaya será interpelado por la Comisión nombrada para su juicio político.

El recurso, presentado ante el Congreso Nacional de Honduras, se sustenta en el artículo 234 de la Constitución y la Ley de Juicio Político, que establecen la destitución como sanción ante faltas graves de funcionarios públicos.

Acusaciones clave que dieron paso a juicio político

Entre los principales señalamientos que destaca el documento presentado en el Congreso Nacional destacan acciones que habrían vulnerado la institucionalidad electoral y el Estado de Derecho, particularmente contra órganos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

En ese sentido la denuncia detalla: Intervenciones y citaciones al CNE que afectaron el cronograma electoral. Promoción de antejuicios y persecución selectiva contra magistrados y consejeros electorales.

Divulgación de audios sin cadena de custodia y con señalamientos anticipados de culpabilidad. Uso de medios de comunicación para influir en el proceso electoral, además omisiones en investigaciones clave y aplicación selectiva de la acción penal.

Asimismo, se señala que estas actuaciones generaron un clima de intimidación, debilitando la autonomía de las instituciones electorales y afectando la confianza pública.

CN, aprobó juicio político para el fiscal Johel Zelaya.

Violaciones constitucionales

El documento de denuncia presentado por los diputados que presentaron la moción sostiene que el fiscal habría incumplido el artículo 232 de la Constitución, que garantiza la independencia del Ministerio Público de Honduras, al someterse a presiones externas y permitir el uso político de la acción penal.

También se le acusa de no haber dirigido adecuadamente la institución, incurriendo en omisiones graves al no investigar hechos que ponían en riesgo el proceso electoral, mientras impulsaba acciones consideradas parciales y sin sustento suficiente.

Señalamientos respaldados por observación internacional

Asimismo, la denuncia incorpora hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que advirtió sobre un ambiente electoral tenso, con injerencias políticas, presiones a autoridades electorales y uso de instituciones para desacreditar actores del proceso.

Entre los puntos señalados figuran intentos de manipulación del proceso, retrasos en decisiones clave, y cuestionamientos sobre la influencia de actores externos, incluyendo la participación de estructuras militares en la logística electoral.

Juicio político una realidad

De forma casi inesperada ya que lo que sonaba con mayor fuerza era el juicio político para el consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, la sorpresa fue que el juicio no era para Ochoa sino para el fiscal, quien también estaba expuesto, sin embargo, no se esperaba que fuera el primero.

Los diputados Jack Melem Uriarte, Santos Isabel Pérez, Frank Anthony Alley y Edgardo Rashid Mejía Giannini, presentaron en el Congreso Nacional las denuncias para iniciar juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya.

Como parte del proceso, el Congreso Nacional admitió la denuncia y ordenó la suspensión cautelar de Zelaya, con el objetivo de garantizar una investigación imparcial y evitar posibles interferencias.

Tal como posteriormente lo han explicado juristas la medida no implica una condena anticipada, pero abre la puerta a una investigación formal que podría derivar en la destitución definitiva del cargo.

El caso marca un precedente en la aplicación del juicio político en Honduras y coloca bajo escrutinio el papel del Ministerio Público en la defensa del orden constitucional y democrático.

Casos recordados a ojos de la población

Algunos otros casos que la población recuerda como emblemáticos en el caso del suspendido fiscal Johel Zelaya, mantuvo a acéfala la DLCN durante el gobierno pasado, el famoso y mediático caso de los señores de la tercera edad acusados de la conspiración contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Uno de los casos más sonados, mediático y emblemático fue el de los audios supuestamente de una consejera del CNE.

Otros casos que el fiscal ignoraba como el narcovideo de Carlos Zelaya, caso Koriun y darle largas al caso conocido como chequesol. LB