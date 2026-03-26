Johel Zelaya confirma que no se someterá este jueves a juicio político ante pleno del CN

Tegucigalpa – El Fiscal General suspendido Johel Zelaya confirmó que renuncia a someterse este jueves a un juicio político en el Congreso Nacional con el objetivo de ser destituido del cargo.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que no existe objetividad ni garantías mínimas para someterse al pleno de diputados.

Pueblo hondureño, desde el inicio manifesté mi disposición de someterme al proceso de juicio político con apego al debido proceso. Hoy es evidente que no hubo igualdad de condiciones: he sido juzgado y prácticamente condenado de forma anticipada.



En menos de 48 horas… pic.twitter.com/JvEfwY5vIY — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) March 26, 2026

“No legitimaré un procedimiento viciado que violenta mis derechos y la Constitución”, aseveró Zelaya.

Denunció este miércoles que no hubo igualdad de condiciones en el proceso alegando que ha sido juzgado y prácticamente condenado de forma anticipada.

Zelaya señaló que en menos de 48 horas le desarrollaron un proceso acelerado: se recibió la denuncia, la admitieron, escucharon testigos de cargo sin permitir repreguntas y deliberaron, recomendando su destitución.

Cabe recordar que Johel Zelaya fue suspendido de su cargo como Fiscal General, se sometió a una audiencia de interrogatorio por una comisión de investigación por sus actuaciones.

(LEER): Comisión especial recomienda al CN destituir a Johel Zelaya como Fiscal General

La comisión investigadora del Congreso Nacional recomendó que se destituya a Johel Zelaya como Fiscal General.

Momentáneamente, el Fiscal Adjunto, Marcio Cabañas, ha asumido de manera interina la titularidad del Ministerio Público. AG