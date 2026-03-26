“Johel Zelaya, con la misma vara con la que mediste hoy has sido medido”: Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, prófugo de la justicia hondureña, dijo hoy que el fiscal general suspendido y sustituido, Johel Zelaya, está siendo medido con la misma vara con él midió en el pasado cuando tuvo poder.

“Johel Zelaya, con la misma vara con la que mediste hoy has sido medido, no es coincidencia, es justicia”, dijo el general Romeo Vásquez en un nuevo video.

Reflexionó que el poder es pasajero, pero las consecuencias de su abuso permanecen.

“Le hiciste daño a muchos hondureños, ignoraste la presunción de inocencia, atropellaste el debido proceso y negaste el derecho a la defensa”, enumeró el general Vásquez sobre señalamientos en contra de Zelaya.

Cabe señalar, que el Congreso Nacional suspendió temporalmente a Johel Zelaya como fiscal de la República, y nombró una Comisión Especial para investigar sus actuaciones tras admitir un juicio político en su contra.

La Comisión recomendó la sustitución, misma que fue considerada por el pleno del Congreso Nacional que nombró en su lugar al abogado Pablo Emilio Reyes Theodore.

“Hoy resulta irónico verte invocar esos mismos derechos que cuando tuviste poder decidiste desconocer”, refirió el general Vásquez sobre lo anterior.

Vásquez acusó al fiscal suspendido de responder a intereses políticos del coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isis Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa por su captura comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones y finalmente ascendió a 35 millones de lempiras. No obstante, en la última actualización de la lista de los más buscados de Honduras fue retirado de la lista. (RO)