Johana Bermúdez llama a vacunarse ante alerta por sarampión en Honduras

Tegucigalpa- La diputada Johana Bermúdez hizo un llamado urgente a la población hondureña para acudir a los centros de vacunación, luego de que se reportara el primer caso severo de sarampión en el país y se emitiera una alerta epidemiológica.

(LEER): Salud confirma primer caso de sarampión desde 1997

La doctora en medicina señaló que la Secretaría de Salud ha reforzado las campañas de inmunización para proteger principalmente a niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

“El sarampión era una enfermedad erradicada, pero volvió por la baja cobertura de vacunación y la movilidad de las personas”, advirtió.

Bermúdez explicó que la enfermedad puede iniciar con fiebre, malestar general y debilidad, pero alertó que también puede dejar graves secuelas neurológicas e incluso provocar discapacidad permanente.

Aunque el sarampión afecta principalmente a menores, también representa un riesgo para adultos con padecimientos como cáncer o diabetes que no hayan sido vacunados.

La legisladora insistió en que las vacunas son “seguras y gratuitas” y recordó que actualmente hay jornadas masivas de inmunización en centros de salud, mercados y centros comerciales del país.

“Hoy más que nunca hay que llevar a nuestros niños, adultos mayores y mujeres embarazadas a vacunarse”, enfatizó.

Por último, lanzó una advertencia que el sarampión puede causar la muerte en pacientes vulnerables o con enfermedades preexistentes si no reciben atención oportuna. AD