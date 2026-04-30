JOH reafirma no lanzará candidatura, no cree volver pronto a Honduras y devela relación distante con Asfura

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, volvió a negar cualquier posibilidad de una candidatura presidencial y descartó que exista un retorno inminente al país, al tiempo que aseguró que su enfoque actual está lejos de la política activa.

En entrevista con América Multimedios, el exgobernante Hernández afirmó que respeta el nuevo liderazgo dentro del Partido Nacional y que no busca interferir en el gobierno encabezado por Nasry Asfura. “Hay un nuevo liderazgo en el país y yo siempre voy a ser respetuoso de ese nuevo liderazgo”, expresó.

A su vez defendió su situación legal en EEUU al reiterar que recibió un “perdón amplio e incondicional” y sostuvo que su caso se basó en su inocencia y un complot en su contra.

Prioriza su vida personal

El exmandatario rechazó las versiones que apuntan a un retorno cercano a Honduras y aseguró que no ha solicitado apoyo para ello. “Es falso totalmente que yo haya pedido regresar al país”, sostuvo, aunque dejó abierta la posibilidad a futuro al señalar que “sólo Dios va a evitar” que regrese.

Esbozó que actualmente sus prioridades están centradas en su familia y en proyectos personales, como la elaboración de un libro y un documental sobre su caso dirigido al mercado internacional.

El exmandatario hondureño reconoció que durante su carrera política no pudo dedicarle la atención necesaria a su familia, por lo cual ahora busca enfocarse en compartir con sus seres queridos. “La estadística dice que es menos el tiempo de vida que me queda que el que ya viví, entonces quiero aprovecharlo” reflexionó.

Relación distante con Asfura

Sobre su vínculo con el actual presidente de Honduras, Hernández indicó que mantiene una relación de respeto, pero con distancia. Aseguró que únicamente ha conversado con Asfura en una ocasión para felicitarlo tras su triunfo electoral.

“No me corresponde interferir, él tiene su propio estilo y su equipo”, manifestó, al destacar que el actual gobernante tiene la capacidad de conducir el país “mejor” a como él lo pudo hacer.

Cuestiona funcionarios de Libre

En otro punto, Hernández expresó preocupación por la permanencia de funcionarios vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) dentro de la estructura estatal, al considerar que podrían obstaculizar la gestión del actual gobierno.

A su criterio, estos cuadros podrían estar generando dificultades en la administración pública y afectando la ejecución de políticas gubernamentales. Incluso, sugirió que el gobierno debería rodearse de personal afín a su partido para evitar bloqueos internos.

Rechaza señalamientos

El exgobernante también desestimó la filtración de supuestos audios y acusaciones en su contra, como las declaraciones recientes de figuras políticas tal es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a las que calificó como alejadas de la realidad.

El nacionalista sostuvo que no da relevancia a ese tipo de señalamientos y cuestionó que sólo desvía la atención de temas prioritarios para el país, como la economía, la seguridad y el impacto de fenómenos globales.

Por último, reiteró que su postura actual es mantenerse al margen del escenario político directo, con el fin de dejar espacio al nuevo liderazgo para conducir el rumbo del país, al descartar que en el futuro pueda tener algún nivel de participación en la política nacional.

Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en 2024 por un juez en Nueva York, fue liberado tras recibir un indulto presidencial por parte del gobernante estadounidense Donald Trump en diciembre de 2025. AD