JOH no descarta volver a participar en política, defiende que avión fue donado por Taiwán y dice Fabio Lobo mintió en su juicio

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que podría eventualmente volver a participar en un proceso electoral en Honduras “si siento que el país va por una ruta equivocada”.

– Hernández fue dos veces presidente de Honduras, pese a prohibiciones en la Constitución. Un fallo judicial le permitió repetir en la presidencia.

– Defendió que el avión presidencial fue una donación del gobierno de Taiwán.

No obstante, en una entrevista con Radio América enfatizó que actualmente no es su objetivo participar en política, sino reunirse con su familia en Honduras y utilizar su tiempo para demostrar que es inocente de los cargos por los cuales fue juzgado en Estados Unidos.

De forma enfática descartó participar en política en el siguiente proceso electoral.

Sin embargo, al ser consultado si promoverá o apoyará a alguien más, respondió que “mi interés es poder afianzar mi comunicación, pero creo que mi eventual participación podría llegar en algún momento si siento que el país va por una ruta equivocada y por mi experiencia tengo que advertir algo”.

No obstante, agregó que ve muy lejano este escenario.

Insistió que actualmente está enfocado en regresar con su familia y aprovechar el tiempo para contarle al mundo que es inocente.

Juan Orlando Hernández, fue declarado en marzo de 2024 culpable por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York Estados Unidos a donde fue extraditado en abril de 2022.

No obstante, en diciembre de 2025 fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que no cumplió su condena de 45 años de cárcel.

Entre varios temas anunció que está escribiendo un libro en el que contará su verdad y muchos temas sobre su inocencia serán “revelados” al pueblo hondureño.

Adelantó que el libro estará listo en unos cinco meses, en estos momentos está documentado todo lo que está escribiendo.

Entre otros temas, externó que no es enemigo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero su hijo Flavio Lobo, “mintió” en el juicio en su contra.

Recordó que Honduras observó a miembros de la Familia Zelaya en el denominado “narcovideo”.

Insistió que él impulsó la extradición y libró una lucha frontal contra el narcotráfico.

En ese sentido, argumentó que no es un narcotraficante como se le señaló.

En otra línea, dijo que el avión presidencial de Honduras fue una donación de Taiwán.

En ese sentido, insistió que el expediente debe estar en la Fuerza Aérea o en los archivos de la Tasa de Seguridad.

Cabe mencionar, que el avión presidencial no se puede vender por falta de documentación.

Finalmente, el expresidente hondureño agradeció a todos los que han orado por él y su familia e insistió que por ahora solo quiere reunirse con su familia. (RO)