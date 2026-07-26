JOH llega a Tegucigalpa, es recibido por sus seguidores y reedita su agradecimiento bajo el compromiso de enfrentar la justicia

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández, que llegó esta mañana a la terminal aérea de Palmerola en Comayagua, zona central de Honduras, se desplazó al filo de la tarde de este domingo a Tegucigalpa, donde era esperado de centenares de simpatizantes.

En la capital hondureña, cientos de personas llegaron al aeropuerto Toncontín y en un escenario creado para la ocasión Juan Orlando Hernández, acompañado de su familia reeditó el mensaje que también ofreció a sus parciales en Comayagua.

Lo mismo hicieron los miembros de su círculo familiar, su esposa, hijos y madre. Todos ellos agradecieron a Dios y a quienes les acompañaron en el proceso que les tocó vivir desde el 21 de abril de 2022 que fue extraditado a Estado Unidos.

En el estrado se apreció una concurrida delegación del equipo de seguridad y elementos que brindan protección al exmantatario hondureño.

Ante la concurrencia de sus simpatizantes, el exgobernante indultado por Trump, dijo que agradecía a todos los que oraron por él y que acompañaron a la familia estos cuatro años.

Se prevé que, concluidas las actividades, el expresidente Hernández caminara hacia su hogar, lugar del cual fue retirado hace más de cuatro años como muestra de agradecimiento, según informó su esposa Ana García. PD