JOH anuncia que regresará a Honduras el 26 de julio

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández confirmó públicamente que su regreso a Honduras será el próximo 26 de julio, luego de que un juez natural suspendiera temporalmente la orden de captura emitida en su contra

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Hernández expresó la emoción que dice por volver a su “tierra” para reencontrarse con su familia tras varios años fuera del país.

“Domingo 26 de julio, ese día, primero Dios, volveré a mi tierra. No puedo negarles la profunda emoción y la alegría que siento en mi corazón porque volveré a casa”, manifestó el exmandatario.

Hernández también se refirió a las dificultades que ha enfrentado en los últimos años, al expresar que su tiempo en prisión “no fue fácil” ni se lo desea a nadie.

El expresidente aseguró que su experiencia le dejó una lección de vida basada en la fe y la resiliencia.

Finalmente, Hernández afirmó que cuenta los días para su llegada al país, reiterando que su regreso está completamente programado.

El anuncio se produce después de que un juez admitiera la solicitud presentada por su defensa para suspender temporalmente la orden de captura vigente en Honduras.

La medida estará vigente del 20 de julio al 3 de agosto, fecha para comparecer a una audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II.

Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en 2024 por un juez en Nueva York, fue liberado tras recibir un indulto presidencial por parte del gobernante estadounidense Donald Trump en diciembre de 2025. AD