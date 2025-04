Jobe, hermano de Jude Bellingham, mejor jugador joven del Championship

Londres.– Jobe Bellingham, jugador del Sunderland y hermano de Jude, ha sido elegido mejor futbolista joven de la temporada en el Championship (Segunda división inglesa) en los premios de la English Football League (EFL, por sus siglas en inglés).

El pequeño de los Bellingham, de 19 años, ha recibido este premio después de una temporada en la que ha disputado 39 partidos y marcado cuatro goles y repartidos siete asistencias con el Sunderland.

A falta de una jornada para completar el campeonato, el Sunderland es cuarto y tiene asegurado un puesto en los ‘playoff’ de ascenso en los que buscará su primera presencia en la Premier League desde 2017.

«Estoy encantado de haber recibido este premio. Ha sido una gran temporada y estoy tratando de aprender de mis compañeros y hacerlo lo mejor que puedo. He aprendido mucho del entrenador (Régis Le Bris), que ha traído una gran estructura a nuestro equipo. He mejorado mucho físicamente, lo que me ha ayudado a progresar», dijo Bellingham al recoger el premio.

«Es increíble jugar en el un club tan grande como el Sunderland. Ojalá podamos terminar la temporada como se merece, jugar en la Premier League, especialmente para este equipo, es una gran motivación». EFE