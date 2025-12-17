Joaquín Mejía advierte graves implicaciones de audios divulgados por MP

Tegucigalpa – El abogado y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, advirtió que, de confirmarse la autenticidad de los audios que han llegado al Ministerio Público (MP), el país estaría frente a dos situaciones de extrema gravedad que atentan directamente contra el Estado de derecho.

Según Mejía Rivera, en primer lugar, dichos audios revelarían la existencia de una conspiración orientada a violentar los derechos políticos de millones de hondureños mediante un posible fraude, lo que representaría un ataque directo a la voluntad popular y al sistema democrático del país.

En segundo término, señaló que también evidenciarían la operación de una estructura paraestatal que vulnera el derecho fundamental a la no intervención de las comunicaciones privadas, una práctica prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

El abogado subrayó que la magnitud de estas denuncias exige una respuesta seria, objetiva y transparente por parte de las instituciones encargadas de investigar los hechos, ya que las consecuencias trascienden intereses partidarios y afectan a toda la ciudadanía.

Asimismo, Mejía Rivera hizo un llamado urgente a la sociedad hondureña, independientemente de su preferencia política, incluyendo a quienes no ejercen el voto. En ese sentido, instó a priorizar lo correcto por encima de los cálculos políticos, a anteponer el bien común sobre las ambiciones personales o de grupo y a colocar a Honduras por encima de cualquier partido político.

El llamado debe ser unánime y responsable, porque lo que está en juego no es una bandera partidaria, sino el futuro democrático del país concluyó, el profesional del derecho.LB