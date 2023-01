Joao Félix completa su cesión al Chelsea

Madrid – Ampliado su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027 y acordada su cesión al Chelsea hasta final de temporada sin opción de compra, Joao Félix completó este miércoles su pretendida salida del club rojiblanco rumbo a la ‘Premier’ y al conjunto londinense, que expone al delantero internacional portugués ante una prueba de fuego, alejado de Diego Simeone y del desencuentro con él que ha anticipado su marcha.

A las 11:00 horas del martes, según captaron las cámaras de ‘La Sexta’, el jugador tomó rumbo a Londres desde la terminal de vuelos privados del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid para cumplir con los últimos trámites de su cesión, con las pertinentes pruebas médicas y la formalización del contrato para concretar su fichaje de cinco meses, que quedó anunciado oficialmente este miércoles por ambos clubes. «El artista ha llegado», publicitó el Chelsea.

El fichaje tomó forma desde el domingo. Tras una toma de contacto del Chelsea con el Atlético para expresar su interés, desde el lunes abordaron ya formalmente ambos clubes las negociaciones para el préstamo del futbolista al equipo ‘blue’, intensificadas todo el día y que desembocaron en el acuerdo definitivo que lo llevará allí hasta el próximo 30 de junio.

Joao Félix había decidido irse semanas antes. Así se lo había comunicado a Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético. La causa principal está en la deteriorada relación deportiva entre el técnico y el futbolista, cada vez más insostenible desde el pasado septiembre, cuando el atacante pasó de titular indiscutible a suplente casi constante, cuando ya saltó por los aires todo el desencuentro que arrastraban desde antes.

De los 12 partidos disponible previos al Mundial 2022, él solo fue titular en dos de ellos, hasta el punto de que incluso en dos de esos choques, en sendos empates en el Metropolitano contra el Brujas 0-0 en la Liga de Campeones y contra el Rayo (1-1) en la Liga, ni siquiera dispuso de minutos. En todo el recorrido anterior de tres cursos nada más le había ocurrido una vez, la pasada campaña en el triunfo 1-3 en Oporto.

Visibilizado más que nunca entonces, por la posición y las declaraciones del entrenador y por los gestos del jugador, cuando lanzó el peto en el partido ante el Brujas, cuando vio que ya no iba a disponer de ningún minuto en ese duelo clave en el Metropolitano, la controversia viene de mucho antes: el gesto de desaprobación del ‘7’ rojiblanco hacia el técnico en Villarreal, cuando marcó un gol, data, por ejemplo, de marzo de 2021.

Un paréntesis hasta el 30 de junio de 2023

Su cesión al Chelsea es un paréntesis ante esa coyuntura. Una solución momentánea, hasta el 30 de junio de este año, cuando deberá volver al Atlético, con el que tiene contrato ahora hasta 2027 (una vez ampliado por un año el vinculo que le unía a la entidad madrileña hasta 2026), y cuando todas las partes analizarán de nuevo su situación en el club rojiblanco. Si su marcha es definitiva o hasta entonces. Simeone tiene contrato vigente hasta 2024.

El mercado de enero también transmite una realidad a Joao Félix y al Atlético de Madrid para pensamientos futuros: no ha habido nadie dispuesto a pagar un traspaso millonario, ni de cien millones ni por encima de los 120 que abonó el Atlético al Benfica en el verano de 2019 por el ‘puro talento’ del atacante; el lema del anuncio de su fichaje en el Museo del Prado el 4 de julio de 2019. El 18 agosto de ese año debutó en casa contra el Getafe.

La cesión sin más, sin opción de compra, a un equipo donde pueda revalorizarse, por una cantidad cercana a los 10 millones de euros más su salario, ha sido el único recurso viable para cumplir con su publicitada idea de irse del club rojiblanco desde hace semanas.

«Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el ‘míster’ (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla. A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa», asumió Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, en declaraciones a ‘TVE’ durante el pasado Mundial de Qatar 2022.

Joao Félix cumple su invariable objetivo de salir del Atlético este enero, porque su decisión ya no admitía matices, sin vuelta atrás en su mala relación deportiva con Simeone, por más que lo alineó a la vuelta del Mundial en dos de los cuatro partidos disponible; el Atlético soluciona una situación que consideraba incomoda dentro del equipo y del vestuario, aunque le obligará a acudir al mercado, y el Chelsea responde a su crisis con el refuerzo de un jugador de alto nivel, del que se aguarda su explosión definitiva. Aún tiene 23 años.

Un Chelsea en crisis, décimo en la ‘Premier y vivo en la ‘Champions’

En Londres, el atacante se encontrará con un equipo en declive, décimo en la ‘Premier League’, con 25 puntos sumados de 51 posibles, a diez de las plazas de la Liga de Campeones y a 19 del liderato del Arsenal; con su técnico, Graham Potter, sustituto de Thomas Tuchel, ya discutido después de cinco derrotas en sus últimos siete encuentros oficiales y tres en las seis citas más recientes de la liga inglesa.

Eliminado de la Copa de Inglaterra y de la Copa de la Liga, en ambos frente al Manchester City, con la goleada por 4-0 del pasado domingo y con el 2-0 del 9 de noviembre, respectivamente, aún sobrevive en la Liga de Campeones, en contraste con el Atlético de Madrid. En los octavos de final de febrero y marzo se mide al Borrusia Dortmund.

Su titularidad se presupone rápida en el equipo inglés, cuyo próximo encuentro será este jueves frente al Fulham, , quizá demasiado pronto como para que ya disponga de minutos el atacante luso. No sólo por lo deportivo, sino porque necesita que el club entregue la documentación este miércoles para poder jugar el jueves.

El siguiente duelo será el domingo que viene contra el Crystal Palace en Stamford Bridge, con su nueva afición, entre las expectativas que ha despertado el jugador. Ese mismo domingo, el Atlético de Madrid visitará al Almería en su primer encuentro sin el atacante, que también se juega mucho en esta cesión: es una prueba de fuego para Joao Félix.

Porque el Chelsea es una ocasión y un escaparate, pero también un examan a presión, crucial para la credibilidad futbolística del delantero, si es o no la estrella que se presupone que va a ser por sus cualidades; para demostrar sus cualidades con la constancia necesaria y comprobar cuál es su indudable capacidad, que no se ha visto aún en toda su expresión por los altibajos por los que se ha movido en el Atlético, del que se va con 131 partidos disputados, 84 de titular, 33 goles, 16 asistencias y un título de LaLiga, en 2020-21.

Mercado abierto para el Atlético: ¿Depay, Borja Iglesias, Enes Unal…?

«Estoy preparado para lo que pueda suceder en el mercado. Nosotros somos empleados del club, somos entrenadores y, a partir de lo que suceda en beneficio del club o del equipo, tenemos que estar preparados para tener soluciones. Y en eso estoy, imaginándome que pueda llegar a pasar e intentando y buscando soluciones para lo que puede llegar a pasar», explicó el pasado 3 de enero Diego Simeone, cuyo equipo rebuscará un recambio.

No sólo por la salida de Joao Félix, sino porque ésta se suma a la anterior de Matheus Cunha, cedido con opción de compra obligatoria al Wolwerhampton, con lo que el técnico pasa de disponer de cinco delanteros a tres (Álvaro Morata, Antoine Griezmann y Ángel Correa), con lo que el club rojiblanco tiene intención de acudir al mercado de enero para contar con un atacante más, al menos de aquí hasta el final de la temporada.

Entre los nombres que se vinculan con el Atlético surgen el internacional neerlandés Memphis Depay, al que el Barcelona ya intentó dar salida en verano y por el que el Atlético ya ha consultado a la entidad catalana por la posibilidad de salir rumbo al Metropolitano; Borja Iglesias, del Betis y adelantado por ‘Marca’, o Enes Unal, atacante del Getafe y por el que también ya se ha interesado el Atlético, según avanzó ‘As’ durante el Mundial de Qatar 2022. AG