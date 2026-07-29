Joan Garcia, tras ganar el Mundial: «Mi objetivo para este año es la ‘Champions'»

Tordera (España).– El portero del Barcelona Joan Garcia aseguró este miércoles que su principal «objetivo» para esta próxima temporada es conquistar la Liga de Campeones, un título que considera el equivalente a nivel de clubes del Mundial que logró recientemente con la selección española.

«Llevo un año en el Barcelona. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente mi objetivo para la temporada que viene es la ‘Champions’. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la ‘Champions’ es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año», reconoció el guardameta azulgrana, suplente en la selección de Luis de la Fuente que tiene como titular a Unai Simón.

El Barça no tiene que obsesionarse con la ‘Champions’

Así lo manifestó el cancerbero catalán durante la visita a su campus de verano específico para porteros ubicado en Tordera (Barcelona, noreste de España), que se prolongará hasta este 31 de julio, donde ha , remarcado que la ambición por conquistar la máxima competición continental debe ir acompañada de paciencia y trabajo diario.

«El objetivo tiene que ser un punto medio. Obsesionarse tampoco es bueno porque el efecto negativo puede ser muy grande en caso de no conseguirlo, pero sí que confiamos mucho en que podemos hacerlo», apuntó.

Sobre la planificación deportiva del Barcelona y el interés del club por futbolistas como el delantero argentino Julián Alvarez, el portero optó por la cautela y defendió la gestión de la dirección deportiva encabezada por Anderson Luis de Souza ‘Deco’.

«Son cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que no conocemos y sería un error hablar desde el desconocimiento. Personalmente, confío mucho en el trabajo de Deco y su dirección deportiva», afirmó.

«Veo a Ferran Torres en el Barça»

Más claro se mostró al ser preguntado por el futuro de Ferran Torres, con contrato hasta junio de 2027 y cuyo nombre ha aparecido vinculado a una posible salida este verano. «Yo le veo en el Barça, es un jugador que nos aporta mucho tanto dentro como fuera. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría», declaró.

Sobre los nuevos fichajes, los delanteros Anthony Gordon y Karim Adeyemi, el guardameta catalán se mostró convencido de que encajarán en el proyecto azulgrana. «Me gustan. Son jugadores de un perfil que gusta al míster y eso es lo más importante. Seguro que nos aportan mucho», valoró.

En cuanto a los rivales por los títulos, y especialmente al Real Madrid, Garcia evitó establecer comparaciones y reivindicó la confianza en el propio equipo. «Sería un error fijarse en los demás. Podemos ganar a cualquiera», sentenció. EFE