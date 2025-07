“Jhosy Toscano no puede ser consejero del CNE porque es diputado”: Rasel Tomé

Tegucigalpa– Tras ser propuesto como sustituto de Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral (CNE), representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), han bajado el pulgar a Jhosy Toscano como el “ungido” del Partido Liberal, entre ellos el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé.

Indicó que “a las 3 de la tarde tenemos reunión como bancada de Libre para valorar los acontecimientos, estamos viendo que es alguien mal intencionado Nasralla, no sé si está dejando de escuchar a sus asesores o está actuando emocionalmente, eso viola la Ley Electoral, no se lo permitiremos, no jugará con el Congreso Nacional”,

Agregó que Libre ha sido generoso dándole el cargo más alto que pudo ostentar y cuando vino que quería ser candidato, le permitimos ser candidato.

Toscano no puede ser elegido parte del pleno porque la ley no lo permite, pero también la ley señala que únicamente debe renunciar como diputado y candidato al Congreso Nacional.

“En este momento no puede, tiene que hacer las otras gestiones y ver si la nominación pasa en el pleno con los 86 votos”, apuntó. IR