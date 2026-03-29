Frase del día“Jesús quiere entrar hoy a Tegucigalpa y a toda Honduras en el inicio de la Semana Santa”, manifestó, la pregunta es ¿cómo lo recibiremos?Por: Proceso Digital29 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga Noticias recientes FarándulaEl mexicano Aleks Syntek:»Los últimos cinco años de mi carrera han sido muy problemáticos» SaludMédicos continúan en asambleas informativas Usa 2026 - NoticiasEspaña, la mejor mundialista de la temporada, junto a Francia, Inglaterra y Croacia MigrantesPrisión sin fianza para uno de los tres detenidos por el crimen de un hondureño en España MigrantesEEUU avisa que ICE seguirá en los aeropuertos hasta que vuelvan «100 % a la normalidad»