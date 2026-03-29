Frase del día

“Jesús quiere entrar hoy a Tegucigalpa y a toda Honduras en el inicio de la Semana Santa”, manifestó, la pregunta es  ¿cómo lo recibiremos?

Por: Proceso Digital

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

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